Sonsoles Ónega, cazada: esto estaba haciendo cuando le pillaron en directo

La cámara de Y ahora Sonsoles se ha acercado demasiado a la mesa de Sonsoles Ónega La presentadora tenía abierta la aplicación de WhatsApp en el ordenador

Sonsoles Ónega ha sido la protagonista indiscutible de Y ahora Sonsoles en el último programa. Ha conseguido acaparar toda la atención por algo que ha ocurrido en pleno directo. La presentadora del formato de Antena 3 ha sido cazada por uno de sus cámaras (eso sí, por error) y sabemos qué estaba haciendo con el ordenador minutos antes de hablar a los espectadores.

La periodista ha recibido un mensaje de texto en directo en su móvil: "¡qué me suben el sueldo! Ah, no. Que es un mensaje de la Agencia Tributaria, que me devuelven dinero". En ese momento, una cámara se acerca a Sonsoles mientras ella leía el mensaje: "Agencia Tributaria: Te califico para un reembolso de impuestos, para beneficiarse, complete el formulario en este sitio. Ay, pues voy a clicar en este enlace".

Sus compañeros de mesa le advirtieron que era mejor no entrar al enlace, pero ella hizo caso omiso. Apareció en pantalla una página que simulaba ser la web de la Agencia Tributaria y quedó demostrado que todo era una técnica de phising (fraude).

Lo más curioso es que la cámara de Y ahora Sonsoles se acercó tanto, que también se vio lo que Sonsoles Ónega estaba haciendo antes de recibir el SMS: estaba con el WhatsApp Web abierto y entablando conversaciones con algunos contactos. ¡Menuda cazada!