Sonia busca en First Dates a alguien que sea mejor que su consolador "Víctor Manuel"

Sonia ha llegado a First Dates con la esperanza de encontrar a alguien que haga más que su Víctor Manuel Ha reconocido que llama así a su consolador, quien según ella le ha alegrado la vida desde hace tres años

Sonia es una soltera de mediana edad que ha ido a First Dates en busca de un hombre que sustituya en la medida de lo posible el trabajo que hace "su Víctor Manuel", el consolador que tiene desde hace tres años, desde que se separó. Para intentar esto ha ido Carlos, otro soltero de mediana edad que no ha visto mal a la mujer que le han llevado para su velada. Una vez presentados ante Elsa Anka, los dos se han sentado a la mesa para conocerse un poco mejor.

La cita entre los dos solteros ha ido bien, cordial, sin embargo no ha destacado por nada. A medida que ha pasado la noche y los platos estaban cada vez más vacíos se han dado cuenta que no eran para nada compatibles. Ella le ha contado su aventura con Víctor Manuel, historia que no ha dejado de sorprender a Carlos. Que después de escucharla no ha entendido por qué estaba buscando a un hombre. Esta claro que un vibrador no te da todo lo que necesitas en esta vida.

En la decisión final los dos han sido muy claros de que su cita no iba a llegar a ninguna parte. Sonia tendrá que continuar buscando para encontrar a alguien que sustituya a Víctor Manuel. Ambos han quedado diciendo que de ahí solo podría surgir una amistad y se han despedido con un "hasta siempre".