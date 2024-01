¿Quiénes son los tres presentadores del Benidorm Fest 2024?

La emisora pública española, Televisión Española (TVE), reveló semanas atrás el trío de presentadores que liderará las galas de la tercera edición del Benidorm Fest 2024. En una rueda de prensa previa al evento, se confirmó que Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada serán los encargados de conducir este destacado certamen musical organizado por TVE.

Ruth Lorenzo, reconocida cantante murciana, asumirá el papel de presentadora en el Benidorm Fest en un año significativo para ella, ya que se cumplen diez años desde su participación en Eurovisión.

En ese certamen internacional, alcanzó un destacado noveno puesto con su emotiva interpretación de "Dancing in the rain", empatando con Dinamarca. Aunque no estuvo presente en la rueda de prensa, Lorenzo compartió sus emociones a través de un video, expresando su especial ilusión por formar parte de este evento y por ser testigo del crecimiento y consolidación de un festival que ha ido tomando fuerza con el tiempo.

Por su parte, Marc Calderó, conocido por su participación en programas como 'Hablando claro' y los debates de 'El Conquistador', consolidará su presencia como rostro destacado de TVE al asumir el rol de presentador en las galas del Benidorm Fest 2024. Su experiencia en distintos formatos televisivos le ha proporcionado el bagaje necesario para enfrentarse a esta nueva faceta como conductor de un evento de gran relevancia en el panorama musical español.

Ana Prada, integrante actual del equipo de 'Mañaneros' en La 1, será la responsable de acompañar a los participantes en la Green Room del Benidorm Fest. Con una sólida trayectoria en la televisión, Prada aportará su carisma y profesionalidad para brindar un apoyo cercano a los concursantes durante las distintas fases del certamen.