Así son las secuelas de Mario González tras 'Supervivientes 2024'

'Supervivientes' es uno de los concursos más exigentes física y mentalmente. Las consecuencias del desgaste vivido en Honduras, tiene repercusión incluso en la vuelta a España. Este ha sido el caso de Mario González, que ha visitado el podcast de Beduck y se ha sincerado sobre las secuelas de su experiencia en Cayos Cochinos.

Una de las cosas que más ha destacado el influencer es su relación con la comida: "A mí lo que me da miedo que yo lo que no puedo controlar es el cuándo parar de comer que eso a mí nunca me había pasado", ha comenzado diciendo la pareja de Claudia Martínez.

Mario González ha argumentado más esta parte, explicando sus sensaciones, diciéndole al presentador que "tú sabes que yo siempre he sido de comer poco. Yo por ejemplo cuando fui a la isla pesaba 86 kilos y me cuesta coger peso muchísimo porque no soy de comer... Yo no voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora voy a comer y no sé cuándo parar", explicaba.

De hecho, una de sus compañeras durante el reality, Carmen Borrego, contó que Mario González había sufrido un efecto rebote. La colaboradora destacó que Mario, que había perdido 11 kilos durante el concurso, ahora ya ha recuperado 17, terminando en balance positivo.