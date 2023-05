Estos son todos los países que participarán en la final de Eurovisión 2023

Este martes se han celebrado las segundas semifinales en el M&S Bank Arena de Liverpool Países como Australia y Polonia se han metido en la gran final del certamen

Eurovisión 2023 ha arrancado y ya se conoce a todos los países finalistas que han logrado el pase a la final. En total, son 37 las naciones que conforman el certamen. El Festival de la Canción empezó con unas semifinales en las que 31 países se enfrentaron para conseguir una de las 20 plazas para la gran final.

Las seis plazas restantes están otorgadas a España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, ya que forman parte del 'Big Five': son los cinco países que siempre llegan a la final, sin antes pasar por semifinales. En esta edición de Eurovisión, se ha añadido Ucrania, ya que es el país que ganó el año pasado.

El pasado martes se celebró en el M&S Bank Arena de Liverpool las primeras semifinales del certamen, y este jueves se han llevado a cabo las segundas. Entre estas dos, se han escogido a los veinte países que han obtenido un billete para la gran final, sumándose a las seis que ya estaban otorgadas. Por lo tanto, en la final se verán las caras 26 naciones.

Este año, el sistema de votación ha tenido un cambio. Hasta ahora, el voto estaba dividido entre el del público y el del jurado profesional. En esta edición, sólo puede votar la audiencia. Los espectadores son los que deciden los diez países que pasan a la final. En la final, el jurado profesional sí que participará en las votaciones junto con la audiencia, que lo hará a través del televoto.

Aunque se desconoce el orden de los favoritos, hay diez finalistas que se suman a la lista de los países que forman parte del 'Big Five' y a Ucrania, que fue el ganador de la última edición.

Los diez finalistas de la primera semifinal

Croacia (Let 3 - 'Mama ŠČ'),

Moldavia (Pasha Parfeni - 'Soarele şi Luna')

Suiza (Remo Forrer - 'Watergun')

Finlandia (Käärijä - 'Cha Cha Cha')

Chequia (Vesna - 'My sister's crown')

Israel (Noa Kirel - 'Unicorn'),

Portugal (Mimicat - 'Ai coração'),

Suecia (Loreen - 'Tattoo'),

Serbia (Luke Black - 'Samo mi se spava')

Noruega (Alessandra Mele - 'Queen of kings')

Los diez finalistas de la segunda semifinal

Armenia (Brunette - 'Future lover')

Estonia (Alika - 'Bridges')

Bélgica (Gustaph - 'Because of you')

Chipre (Andrew Lambrou - 'Break a broken heart')

Polonia (Blanka - 'Solo')

Eslovenia (Joker Out - 'Carpe diem')

Austria (Teya y Salena - 'Who the hell is Edgar?')

Albania (Albina Kelmendi y su familia - 'Duje')

Lituania (Monika Linkytė - 'Stay')

Australia (Voyager - 'Promise')

A recap of your 10 qualifiers from tonight's #Eurovision Second Semi-Final 🇦🇱🇨🇾🇪🇪🇧🇪🇦🇹🇱🇹🇵🇱🇦🇺🇦🇲🇸🇮 pic.twitter.com/9XGIZxpq4m — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023

Estos veinte países se suman a la lista de España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Ucrania para hacerse con el micrófono de cristal en la gran final.