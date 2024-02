Estos son los comentarios que han indignado a la soltera de 'First Dates': "No puedo estar con una persona racista"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Manuel, un soltero que viene de Sevilla, confesaba en el programa que "le gusta gustar", y alardea de haberse dedicado toda su vida a vender ropa, "Tengo 300 corbatas y 300 camisas". África, su cita, se llevaba un gran chasco al verle. "Mi primera impresión ha sido al corbata", decía entre risas.

La cita avanzaba y Manuel sacaba un tema controversial al salir el tema de las vivencias de África en París. Manuel decía que quería ir a la ciudad "lo que pasa que me da miedo ir ahora con toda la inmigración que hay".

África no podía contener su indignación con ese comentario pero el soltero seguía: "Son gente con otra cultura, que quieren imponer sus costumbres". Esta afirmación hacía que África dijera detrás de cámaras: "Yo no puedo estar con una persona racista porque para mí está por delante de todo la tolerancia".