Los dos solteros que hacen match en First Dates hablando del Animal Crossing

Binn y Pilar han encontrado a "su media neurona" en First Dates Los dos solteros han tenido una velada muy especial dentro del restaurante del amor

Binn y Pilar han sido dos jóvenes solteros que han dado mucho de qué hablar en First Dates. La verdad es que ambos eran unos personajes por los temas que han hablado. Muy simpáticos, animados y con un rollo que ha encantado a los organizadores del programa. Binn era un chico que no creía en el género, aunque él se identificaba con el masculino. Era alguien que ha ido a First Dates buscando a una persona con la que compartir "al menos media neurona".

Por su parte Pilar era una chica que no quería encasillarse con el género, prefería la ambigüedad. Según ha contado, había tenido anteriormente una relación de tres años, pero no había salido bien porque su pareja no se atrevía a salir del armario y tenían que esconder su identidad. Por lo que ahora quería algo abierto y no tener que esconderse de ninguna forma.

Los dos han tenido más que química en el restaurante. Una vez sentados a cenar han visto que el rollo que tenían les molaba. "Lleva camisas de abuelo de Benidorm cómo yo" ha comentado Pilar nada más ver a Binn. Al final de la cita los dos han querido seguir conociéndose y se han ido juntos a por una partida del Animal Crossing.