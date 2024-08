Dos solteros se enzarzan en la decisión final de 'First Dates': "Estás totalmente oxidado"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a José (70 años) y Mari José (65). Al conocerse, la mujer, que le gusta que le llamen Coca, ha comentado que su cita de joven seguramente fue guapo: "Está bien, aunque no es mi tipo (...) Aunque yo sea bajita, me gustan más altos y más jóvenes".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que son bastante diferentes, tanto en el trabajo, en gustos personales y en la forma de vida que llevan.

Cuando Mari José le ha preguntado cómo le ha ido en el amor, el soltero ha explicado que ha querido mucho, pero que es una persona muy sincera y que dice las cosas a la cara, algo que ella ha puesto en duda: "No todas. No eres tan sincero como parece. No te veo yo demasiado sincero". Tras esto, el comensal se ha sentido defraudado: "¿Cómo puede decir eso si a mí no me conoce?".

En la decisión final, José ha comentado que le gustaría tener un segundo encuentro con Coca. Sin embargo, ha añadido que es "muy tajante" y que "contradice cosas", algo que la soltera ha defendido: "Eso no es contradecir, es tener las ideas muy claras".

Durante la decisión, ambos se han enzarzado y no han dudado en tirarse pullas. El comensal ha explicado que lleva diez años sin trabajar, pero que aun así, camina, hace deporte y se mantiene en forma. Aun así, Mari José no piensa lo mismo: "Estás oxidado totalmente. Si no trabajas, te oxidas (...) Yo te he dado mi opinión. A lo mejor utilizas todos los órganos menos el que tienes que utilizar".

José ha querido terminar la disputa con una declaración: "No sabes cómo yo soy. Entonces no des tu opinión. Hay que saber opinar y conocer a una persona para opinar, no sin conocer a una persona, opinar". A esto, Coca le ha dado la razón.

Cuando le han preguntado a la soltera si quiere tener una segunda cita con José, ha asegurado que como amigo sí, pero como pareja no.