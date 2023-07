Dos solteros se enteran en 'First Dates' que son familia: "Cuanto más primo más me arrimo"

El formato ha juntado a Carmen y José María El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Carmen (20 años) y José María (19 años). Al conocerse, ninguno ha tenido muy buena impresión: "He visto que tiene el piercing en el labio y a mí eso me ha echado para atrás, también que es más bajo que yo", ha confesado la soltera. Mientras que él ha explicado que le ha parecido una "estirada" porque estaba sentada tomando una copa de vino.

José María le ha comentado que es de Benidorm, y ella le ha explicado que es de un pueblo de Mutxamel, a lo que él se ha sorprendido: "Mi abuela es de ahí también. Mi familia es de ahí".

Durante la cita han ido conociéndose y han visto que tienen cosas en común, lo que han descubierto es que son familia. En un momento dado de la cena, el soltero le ha comentado que igual conoce a su primo, a lo que ella ha comentado que sí: La madre del primo del comensal es la prima de la madre de Carmen.

Ambos han desvelado que son gitanos, a lo que José María ha declarado: "Cuanto más primo, más me arrimo". A la soltera no le ha hecho gracia enterarse de la noticia: "Tenemos gente en común de familia y digo 'ya está'. No me ha gustado porque va a dar qué hablar y a mí que hablen de mí y que sea el chisme no me gusta".

Carmen se ha agobiado porque no quiere que la gente hable de ella: "Que pereza (...) Yo siendo gitana moderna, en mi familia hay gente que tiene la mente cerrada, y en su familia no dudo que no haya gente cerrada". El soltero ha querido disminuir la importancia confesando que le da igual, pero ha asegurado que ha sido un "palo".

En la decisión final ambos han asegurado que se han encontrado a gusto durante la cita, pero el hecho de que sean familia no les gusta a ninguno de los dos. Por lo tanto, no tendrán un segundo encuentro amoroso.