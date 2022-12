Dos solteros discuten en First Dates sobre si "haiga" está bien dicho

Ella cántabra y él asturiano han discutido en First Dates sobre decir, o no, "haiga" Al final ha decidido conocerse mejor en una segunda cita

A veces los solteros de First Dates la toman con una cosa y no lo sueltan en toda la noche. Este ha sido el caso de Iván y Laura. Los dos jóvenes solteros han ido al restaurante más conocido de televisión a encontrar el amor, y parece que así lo han hecho. Sin embargo, por el camino ha habido detalles como la forma de hablar de él, que ha sorprendido a la soltera, sobre todo por una pequeña palabra.

En un momento dado, cuando Iván estaba explicando a qué se dedicaba (ingeniero) ha dicho “haiga”. Ella no ha querido decir nada entonces, pues la palabra estaba mal dicha, pues sería “haya”. Laura no se ha precipitado en sus conclusiones y ha esperado a ver como evolucionaba la cita para decidir si le decía algo o no, según ella a lo mejor era porque era asturiano.

Llegados a tal punto en que Iván no paraba de repetirlo, Laura le ha dicho que no era así, que se decía “haya”. El soltero se ha visto interrumpido le ha contestado que “eso era un árbol”. Ambos han insistido en decir las dos palabras, sus razones tendrían. Al final, lo importante, es que se han gustado y se han dicho que sí a una segunda cita.