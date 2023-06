Dos solteros se conocían antes de 'First Dates' y el programa no acierta en emparejarlos: "No veas si era pesado..."

Este viernes el formato ha juntado a Lorenzo y Yeray El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Lorenzo (20 años) y Yeray (18). El primer soltero, que viene de Málaga, ha dejado claro lo que busca en un hombre: "Un chico de mi estatura, que sea simpático, alegre, gracioso y que tengamos cosas en común para pasar un rato guay".

A Yeray le encanta Bad Gyal y es muy importante que a la persona que esté a su lado también le guste. "Es todo, es un pilar fundamental en mi vida. La tengo tatuada en mis muñecas".

Al presentarse, el madrileño ha comentado que se conocen de Instagram y que hablaron alguna vez hace dos o tres años: "Madre mía, la vida es un pañuelo, y justamente me ha tenido que tocar él". Lorenzo ha asegurado que no se acuerda de él: "Pues ni idea, te lo juro eh".

Más tarde, el malagueño se ha acordado de él, y no ha sido por algo bueno: "Este chiquillo era de Madrid y no veas si era pesado (…) Le recordaba la cara más delgada, no así. Ha sido verlo en persona y no me ha gustado del todo la verdad".

Durante la cita, Lorenzo se ha percatado de que no es su estilo y que no le gusta como para establecer una relación amorosa con él: "No lo veo como una persona viva como yo soy, y su físico tampoco me ha llenado mucho. No es compatible conmigo, ahí lo voy a dejar"

En la decisión final ambos han estado de acuerdo en no tener un segundo encuentro. Yeray ha explicado que es guapísimo, pero que le ve más como un amigo. Lorenzo ha declarado que no le gusta físicamente y que si no surgió algo antes cuando le conoció por Instagram, es por algún motivo.