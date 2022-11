Soltero se vuelve loco con la forma de bailar de su cita: “Te mueves como una sirena”

Eva y Juan Francisco han tenido una cita estelar en First Dates, aunque ella no haya querido repetir Juan Francisco ha quedado encantado con la forma de bailar de su cita

Eva ha ido a First Dates desde un pueblo de Almería, Vera. Ha asegurado a cámara que le encantan las novelas latinas porque le gustaría tener ese amor eterno de “darlo y que me lo den”. En la actualidad llevaba un año sola y ha confesado que sentía un poco de nostalgia de que la mimen. Echa de menos “los besos, los abrazos, las mariposas en el estómago”. Por eso mismo busca a alguien especial que sea simpático, que me haga de reír… “alguien que me complete” ha terminado por decir.

A su encuentro ha ido Juan Francisco, un soltero que ha puesto los cinco sentidos en intentar conquistar a Eva. Ella se ha sentido de verdad muy halagada con estos piropos. Sin embargo, y a pesar de la cita tan bonita que han tenido, ella estaba buscando a una persona con un físico diferente. Él por supuesto quería repetir, pero se ha quedado con las ganas. Sin embargo, la cita ha tenido momentos estelares.

El mejor de todos es cuando Carlos Sobera ha puesto música para animar el ambiente, allí los dos solteros han querido darlo todo y vaya si lo han dado. Juan Francisco estaba tan sorprendido que le ha espetado a su cita que “se movía como una sirena”. Ella ha quedado encantada y la verdad es que han pasado un buen rato aunque no vayan a volver a verse.