Soltero se vuelve loco con su cita de First Dates: “Deja algo para el postre”

Paolo y Charo han tenido una cita en First Dates que no ha podido ir mejor Ambos se conocían de un grupo erótico de Facebook y estaban encantados de verse en el Dates

Paolo y Charo han tenido una cita en First Dates que ha sorprendido hasta a los realizadores del programa. La historia de estos dos solteros comienza tiempo atrás, en Facebook. Ambos estaban dentro de un grupo erótico que se llamaba "bocas ardientes". Allí se hablaba de todos los temas habidos y por haber respecto a la vida sexual y sexualidad de cada uno. Paolo era miembro y Charo una de las que lo administraba.

Después de conocerse y hablar por el grupo, ambos se han presentado a First Dates y les han concertado una cita el día de San Valentín. Y bueno, la cosa no ha podido ir mejor. A ella, antes de enseñarle con quien tenía una cita le han puesto un antifaz. Cuando ha descubierto que su cita era Paolo no ha podido llevarse mayor alegría. Los dos se han abrazado y besado muchísimo delante de Matías y Carlos Sobera.

Con tales reacciones es indudable que la velada ha ido de maravilla. Ha sido una cita muy especial donde Charo le ha llegado a decir a Paolo que "dejara algo para el postre". Así que nada, no ha hecho falta ni decisión final. ¡Que viva el amor!