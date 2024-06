Este soltero sonroja a su cita a los 10 minutos de cita: "Me gustaría enamorarme de ti"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' ha juntado a Salvador y Francis. Ella es de Valencia y ha venido al programa con su hija Lorena, que también es valenciana y ha venido al programa con dos funciones: encontrar el amor y hacer el cribaje de la cita de su madre.

De modo que ella ha sido al primera en conocer a Salvador, que se ha quedado prendado de su hija: "tienes unos ojos preciosos" le ha dicho nada más verla. Lorena se estaba riendo y ante las cámaras ha dicho: "Si ya sabía yo que le iba a parecer un caramelito".

Pero Salvador ha empezado a sospechar cuando le ha dicho que tenía 43 años, frente a sus 73, Lorena le ha contado que realmente la cita era con su madre. Durante la cena han tenido mucho feeling, Salvador le ha dicho que era "una mujer bellísima".

No llevaban ni diez minutos cuando le ha soltado un "me gustaría enamorarme de ti" que ha sonrojado a su cita. A la mitad de la cena madre e hija han aprovechado para ir al baño y sus respectivas citas se han concido y casi piden una mesa para los cuatro.

En el reservado Salvador le ha dicho que "le gusta su compañía" y en el momento de la decisión final no ha dudado en decírselo: "me has puesto nervioso, hasta se me ha caído la copa de vino", le ha dicho a Francis y acto seguido le ha dicho que "tendría una segunda cita con ella".

Francis también ha coincidido en que quería una segunda cita con Salva y ambos han salido juntos del programa.