Un soltero sentencia a su cita nada más llegar a 'First Dates': "No la veo buenorra"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Pilar (63 años) y a Ricardo (64 años). Pilar entraba al programa diciendo que "soy muy enamoradiza y cuando me enamoro lo doy todo, no soy nada cerebral".

Por su parte Ricardo, mientras Pilar interpretaba una canción sentenciaba: "Mientras me cantaba la mente me atacaba y pensaba 'no la veo buenorra y me gustaría haberla visto buenorra'".

La cita transcurría de la mejor forma y en la recta final de la velada, los solteros hablaban sobre sus gustos en las relaciones sexuales. Ambos confesaban estar en contra de todo lo que no fuera una relación monógama. "Soy muy sencilla, a mí los tríos no me van, a mí una pareja de dos", contaba la soltera.

En la decisión final no había sorpresas y ambos estaban de acuerdo en no seguir conociéndose románticamente porque les ha faltado esa química necesaria.