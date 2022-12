Soltero rechaza dar "un beso sexy" a su cita en First Dates y esto es lo que pasa

Lovis y Andrés han tenido una estupenda cita en First Dates y ambos han quedado muy contentos Él le ha dado un beso en la mejilla en vez de un "beso sexy", pero no ha habido problema

Lovis y Andrés han tenido una cita que ha ido a las mil maravillas aunque él se haya negado a darle un beso sexy a su soltera. Con 22 años, la vida de Lovis no ha sido nada fácil. De pequeña estuvo en un centro de menores por problemas familiares y sus cuatro relaciones anteriores no fueron nada bien después de que le fueran infiel. Ahora ha acudido a First Dates para encontrar el amor de un chico que la cuide y le de cariño.

Allí ha ido Andrés, de 24 años, muy familiar y con un físico que ha dejado muy contenta a Lovis. La verdad es que durante la velada la complicidad y la sintonía han surgido de la nada, además de forma espontánea y sin esfuerzo alguno. En el momento más íntimo que han tenido, en el reservado, han abierto un papel que decía que tenían que darse “un beso sexy”. Él lo ha rechazado y se lo ha dado en la mejilla.

En la decisión final los dos han estado de acuerdo en seguir conociéndose. Aunque no ha habido un beso sexy como se pedía en la nota, ese beso en la mejilla se ha sentido con magia. Así que los dos seguirán conociéndose fuera del programa. ¡Ale hop!