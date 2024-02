Este soltero se queda 'en shock' con los besos de su cita en 'First Dates': “¿Qué es esto? Vamos a rezar el Padre Nuestro”

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sandra es cajera de festivales y amante de la vida “si veo un perro le hablo y si veo una planta, la amo”. Se dedica a decorar ropa que encuentra en la basura y lucha por cambiar los valores y volver a las cosas hechas a mano. Tiene sensación de que es muy moderna y la gente se sorprende de que haga pilates o vaya en skate.

En cambio Cochele, su cita, se define como un clásico: llevaba 24 años casado y, su anterior relación terminó porque le fueron infiel, después del batacazo, se ha tomado un año de descanso para disfrutarlo con su hijo.

Nada más verse, la primera sensación no ha sido muy buena, porque a Sandra le gustan los hombres más grandes que ella y Cochele no cumplía con sus requisitos.

Durante la cena la soltera le ha confesado que no comía carne porque “soy Leo y me pone muy agresiva”, él se ha quedado cuadros y todavía más cuando le ha dicho que un Leo y un Sagitario no pegan.

Cochele ha intentado encontrar un punto en común utilizando la moda porque Sandra se dedica a la ropa vintage y a él también le gusta el mundo de la moda pero no ha dado resultado.

El soltero ha intentado que saltar la chispa una última vez y en el fotomatón ha querido jugar con Sandra cuando una de las pruebas pedía que besase a su cita en el cuello, ella se los ha dado pero Cochele ha exclamado: "¿Qué es esto? Parece que vamos a rezar el Padre Nuestro”, cuando le ha dado dos besos tímidos. En el momento de la decisión final los dos tenían claro que no querían tener una segunda cita.