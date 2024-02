¡Este soltero practica una postura sexual con su cita en el reservado de 'First Dates'!

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Javier que ha llegado a ‘First Dates’ con las ideas muy claras, está buscando nuevas experiencias en cuanto al amor, es bisexual y quiere explorar nuevas formas de relaciones que no le encasillen: “Busco a alguien que me acompañe en estas emociones nuevas que estoy buscando. Quiero viajar a sitos nuevos, probar aventuras nuevas, conocer a gente nueva y probar, sobre todo, cosas nuevas amorosa,s sexuales, tipo relación nuevas, no quiero estancarme…”

A cenar con él ha llegado Enrico,un alemán con raíces argentinas, todo el mundo le llama 'Eno' y es el resultado de un mix de culturas. Para cenar se ha arreglado y ha elegido un traje llamativo con flores azules, que no ha acabado de conquistar a Javier: "me atrae pero quiero verle con otra ropa, le ponía un chándal mío”, comentaba ante las cámaras.

Durante la cita el feeling ha saltado entre los dos, han encontrado cosas en común y lo más importante se han gustado. A Enrico también le ha entrado por el ojo su cita: "tienes un cuerpo muy deportivo" le ha dicho.

Y entre tanta tensión física tras la cita, ya en el reservado de 'First Dates', Javier ha ido un poco más allá y ha querido poner a prueba a su soltero, le ha puesto un antifaz y como una imagen vale más que mil palabras ha recreado con él las posturas sexuales que más le gustan.

Eno se ha asustado un poco ante el atrevimiento de su cita, pero a la vez parecía que le había gustado la iniciativa. Javier quería que se animase más y se ha decepcionado un poco: “Yo creo sinceramente que no es un hombre abierto de mentalidad... creo que todavía le cuesta adaptarse a lo que él dice ser. Él dice y quiere ser de una forma, pero todavía se siente muy cohibido”, valoraba Javier antes de la decisión final.

Aún así, en la decisión final los dos han tenido claro que querían seguir conociéndose y Javier le ha dado un beso para sellar esa segunda cita.