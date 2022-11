Soltero se lleva la guitarra a First Dates y triunfa: “Larga vida a Estopa”

Alba y José han tenido una bonita velada donde él ha sido la voz cantante, y nunca mejor dicho El soltero, fan de Estopa, es aprendiz de guitarrista y parece que le va muy bien

Tras superar un problema de superar un problemas de salud, José ha ido a First Dates en busca de una mujer que sea divertida y sobre todo buena persona. José ha sorprendido a la staff del programa al traerse su guitarra, ya que es un apasionado de la música. Aquí se ha encontrado con Alba, una joven que siempre había querido tener un novio andaluz. José, al saber esto, no ha dicho más y lo ha dado todo al ritmo de Estopa.

Aprendiz de guitarrista, José no va a ningún lado si su amiga de cinco cuerdas. Ha asegurado que en tema musical le gustan Los Chichos, Los Chunguitos “el flamenco ochentero carcelero” resumía muy bien el soltero. Ha sido sincero diciendo que él no utiliza la guitarra para ligar, pero si ha reconocido que la misma ayuda en esos momentos. Con Alba se ha sentado poco después a cenar notándose que ambos se han caído bien. Ella, estaba encantada, es más ha dicho que: ”Yo me tengo que casar con un andaluz como mi padre”.

En la parte final de la velada los dos han hablado de tener una relación, se han preguntado si eran celosos. José ha reconocido que sí, pero que en el fondo “todos somos celosos” algo que a Alba le ha echado un poco para atrás. Aunque ella tampoco quería tener una relación abierta de ningún tipo.