Este soltero la lía en First Dates al tener una cita con la amiga de su último "rollete"

Juan Francisco y Vanesa han tenido una cita divertida en First Dates, pero ya se cononcían de antes El soltero se estaba "enrollando" con una amiga de Vanesa hacia pocas horas

A Juan Francisco se le ha venido el mundo encima después de que haya ido a First Dates “en busca de una chica guapa con los pechos grandes”. Allí se ha encontrado con Vanesa, una chica muy atractiva, pero que Juan Francisco la ha reconocido de inmediato. ¿Quién era? Pues nada menos que una amiga de su último rollete de una noche que había tenido hacia solo unas horas antes. Así que Vanesa le ha dejado claro desde el principio que eso lo respetaba y que no quería nada con él.

Los dos “solteros” se han sentado a cenar a la mesa en una velada que ha sido cordial. Desde el principio no ha habido ninguna intención de ir más allá que de ser chismosos con sus vidas y abrirse un poco. Allí Juan Francisco ha contado que hacia apenas dos meses que no tenía novia, aunque Vanesa no le ha creído.

La verdad es que la cita, si es que se le puede llamar así, ha ido sin más, como una quedada entre dos amigos. Ha sido divertido para ambos, aunque en la decisión final ya se sabía como iba acabar la cosa. Vanesa es una buena amiga de sus amigos.