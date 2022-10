Soltero le propone viaje a su cita y ella responde con toda sinceridad: “¡Qué cansado!”

Lidia y Eduardo han tenido una cita cordial, pero ya está, ambos no tenían los mismos gustos Ella quería planes tranquilos y no viajes a África comiendo insectos por el camino

Eduardo y Lidia han protagonizado una cordial cita en First Dates que la verdad no ha salido como esperaban. Ambos querían encontrar y cenar con una cita más acorde a ellos, pero ambos tenían gustos y actitudes totalmente diferentes. Eduardo era un hombre muy activo, lleno de energía y quiere hacer cosas siempre. Lidia por su parte era mucho menos activa y quería más tranquilidad en su vida.

La cena ha ido bien, cordial, y en los dos han tenido oportunidad de conocerse mejor. Allí han descubierto que eran incompatibles, sobre todo Lidia, que le ha dado incluso pereza todo lo que le estaba contando aquel hombre encantador. Eduardo ha comentado de viajar a África a escalar el Kilinmanjaro, algo a lo que ella ha respondido con un “qué cansado”.

Al final como no podía ser de otra forma, Lidia ha dicho que no a una segunda cita. No se veía viajando por el mundo comiendo insectos con Eduardo. Él por su parte quería repetir, pero con las calabazas que se ha llevado podrá hacer crema para un mes en su casa.