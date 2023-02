El soltero 'gavilán' que encandila a su cita en First Dates

Vicente y Tahima han tenido una cita que ha ido a las mil maravillas El soltero ha aparecido por el restaurante como un auténtico personaje de pasión de gavilanes

José Vicente ha llegado a First Dates con un look bien potente, ya que vestía camisa y un sombrero al estilo de los personajes de Pasión de gavilanes. El mismo ha sido recibido por Carlos Sobera, quien le ha estado interrogando un poco sobre su estilo y sobre su vida en general. Allí hemos descubierto que Vicente era una persona amante de los animales de manera personal y profesional, ya que ha estudiado zoología.

Su cita era una joven y atractiva mujer llamada Tahima, con la cual ha sentido cosas nada más verla. La verdad es que los dos solteros estaban muy contentos con la velada que les habían preparado en el First Dates. Vicente estaba muy nervioso, pero eso a ella no le ha importado y le ha preguntado sobre sus gustos. El soltero se ha revelado como un gran amante de los animales, ya que "no te mienten ni te hacen daño".

En la decisión final, tras una interesante conversación, los dos estaban de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita fuera del programa. Él le ha dado las gracias a ella, porque ha comentado que estaba algo nervioso y quería que le conociera más al natural. ¡Que viva el amor!