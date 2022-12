Soltero de First Dates se viene abajo al saber la edad de su cita: "¿Estas bien de salud?"

Olinda y Manuel han tenido una cita muy cordial en First Dates, pero nada más que eso Los dos solteros no se han gustado y de la velada no ha surgido ni una chispa de pasión

Olinda y Manuel era dos solteros en la edad de oro, no obstante, ninguno de los dos se ha gustado cuando se ha visto. Tanto él como ella habían tenido antes otras parejas y habían estado casados. Olinda ha confesado que su segundo marido era pintor y anarquista. Ahora buscaba a alguien que la llenara, que la supiera querer y que quisiera compartir buenos momentos con ella. Manuel por su parte era un soltero que se consideraba un "señor" que había sido inspector de policía.

Durante la cena la verdad es que los dos han estado dicharacheros, contándose toda su vida desde que eran bien pequeños. Poco a poco se han conocido mejor, pero la chispa ni la pasión han surgido por ningún lado. En un momento dado Manuel ha descubierto que Olinda tiene 77 años. Esto le ha hecho venirse abajo, porque él no estaba para cuidar a nadie. Cuando lo ha descubierto ha preguntado sin cortarse: "¿Estás bien de salud?". La verdad es que aunque la cita ha sido muy cordial, ninguno ha sentido nada especial. Así, en la decisión final, Olinda y Manuel han tenido claro que no querían repetir en una segunda velada.