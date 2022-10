Soltero de First Dates sorprendido por el trabajo sexual de su cita en un local

Alejandro y Rafael han tenido una cita de lo más picante dentro de First Dates Rafael tiene un local de cruising en Torremolinos

Alejandro ha venido a First Dates buscando a un hombre que le de tanto tranquilidad como algo de vidilla a partes iguales. Para eso ha llegado Rafael, un soltero que trabajaba en una empresa de cruising y que no ha dejado de sorprenderle ni un solo minuto. La verdad es que después de las presentaciones hechas en la puerta, la velada ha ido subiendo de temperatura hasta el desenlace final de la misma.

Rafael es una persona bastante conocida en la zona de Torremolinos, ya que siempre ha estado dedicado a la hostelería y ahora regenta una discoteca. No obstante, no es una discoteca de las de toda la vida, no, es una discoteca dedicada al cruising. ¿Qué quiere decir eso? Que está centrada en el encuentro sexual entre hombres de manera informal, sin nada planificado. “Me he quedado muerto” ha dicho Alejandro cuando se estaba enterando de todo.

Como no podía ser de otra forma, las cosas han ido subiendo de nivel rápidamente. Cuando Rafa le ha contado que a veces trabaja desnudo, los calores de Alejandro ya estaban en nivel máximo. Al final se han dado un beso y por supuesto han dicho que sí a una segunda cita.