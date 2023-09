Un soltero de 'First Dates' sorprende al revelar cada cuánto se ducha: "No soy escrupuloso"

El programa ha juntado a Sonia y Xavi El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Xavi (31 años) y Sonia (29). El soltero ha comentado que quiere que le llamen 'Xavianimal' y se ha definido como un "activista" que actúa y que sale a la calle: "Voy a luchar, hago boicot a empresas que para mí son una mierda". Además ha asegurado que se dedica a "salvar animales. Vivo por y para los animales y la naturaleza".

El comensal ha explicado que vive en una furgoneta donde hace tatuajes, y que gracias a que tiene muchos seguidores en su cuenta de Instagram, donde va le ofrecen casa, ducha o lavar la ropa. Tras esto, ha revelado cada cuánto se ducha: "Pero no me puedo duchar cada día obviamente. Me ducho cada 3-4 días. No soy escrupuloso, mientras no huela mal, yo vivo tranquilo".

Nada más conocerse, el soltero ha confesado que le ha parecido una chica "muy guapa" que le ha gustado y le ha llamado la atención. Sonia le ha preguntado un poco sobre su vida, y ha asegurado que le sigue en redes sociales.

Durante la cita se han ido conociendo y la chica se ha percatado que buscan diferentes tipos de amor y que no podría encajar en su vida. Algo que ha sorprendido mucho a la joven ha sido que el soltero nunca haya tenido novia.

En la decisión final, Xavi ha comentado que le gustaría tener una segunda cita con Sonia ya que ha aprendido y se lo ha pasado bien. En cambio, Sonia ha argumentado que no tendría un segundo encuentro amoroso porque son muy diferentes, pero quiere que forme parte de su vida porque tienen "puntos y valores muy comunes".