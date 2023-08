Un soltero de 'First Dates' se sorprende al conocer qué estudió su cita: "Me ha echado para atrás"

El programa ha juntado a Enrique y Vanesa El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Enrique (47 años) y Vanesa (45). Al conocerse, el soltero ha declarado que es "una chica guapa, atractiva y entra dentro de mi estereotipo de mujer". Durante la cita han ido hablando, aunque la comensal se ha quejado de que no le ha dejado hablar: "Hablar habla mucho, hasta el punto que he dicho 'déjale que hable' (...) No me ha dejado hablar en toda la noche".

Vanesa la he explicado que se sacó el título de "tanatopraxia y tanatoestética", algo que ha impactado a su cita: "Me ha echado un poco para atrás. Me ha dado un poco de rollo (...) Yo no valdría para eso, me da un poco de yuyu la sangre y los muertos".

A lo largo de la cena, la soltera le ha lanzado varios zascas. Enrique ha contado que no bebe alcohol, a lo que ella le ha respondido: "Pues te has pedido un gin-tonic". Esa contestación no le ha gustado nada al comensal, que ha confesado que le "ha cortado un poco" y que le ha dejado "chafado".

En la decisión final, Vanesa le ha asegurado que no le ha dejado hablar en toda la noche y que para ella "ha sido un tostón de cita". Enrique le ha respondido que ella no le ha dado pie y que ha tenido que "tirar de la bicicleta todo el rato". Ambos han estado de acuerdo en no tener una segunda cita, ya que no han sentido ese feeling y conexión como para otro encuentro.