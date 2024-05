Un soltero de 'First Dates' sorprende a su cita con esta confesión: "Aprendes a como ponerte de rodillas"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Manuel y Salvatore, dos jóvenes con muchas ganas de encontrar el amor. La cita comenzaba de muy buena manera y es que la primera impresión de ambos era muy buena.

Los solteros han hablado de todo, pero uno de los puntos que han tenido en común ha sido la educación que les han dado. Y es que ambos confesaban que habían ido a un colegio católico. Al hablar de lo que habían aprendido en estos colegios, Manuel decía una frase que dejaba con los ojos abiertos a su cita.

"Aprendes a como ponerte de rodillas", decía Manuel. Esta frase hacía estallar la risa de su cita, que pillaba el doble sentido de la frase.

La cita seguía con normalidad y, a la hora de la decisión final, Salvatore tenía claro que quería repetir con un segundo encuentro, desde el punto de vista romántico. Sin embargo, Manuel recalcaba que repetiría pero no de manera romántica, sino de amistad.