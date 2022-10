Soltero de First Dates sobre el sexo: “El tigre ya no es tan tigre, está domado”

Rafa y Rute han tenido una cita muy especial, pero solo ha habido amistad Los dos solteros han estado de acuerdo en que el sexo ya no era lo más importante a su edad

La noche de ayer en First Dates tuvo una cita muy especial en las personas de Rute y Rafa. Ambos solteros han terminado la cita con una bonita amistad, aunque Rafa se ha quedado con las ganas de poder tener una segunda cita. Rute por su parte no ha sentido la chispa que quería sentir para darle a su soltero una nueva cita fuera del restaurante. Sin embargo ha habido momentos icónicos.

Hace siete años Rute quedó viuda después de perder a su marido. Ella estaba muy enamorada de él y le ha costado mucho superar esta dura prueba. No obstante ha querido darle una nueva oportunidad al amor. Como no podía faltar, ambos han hablado del sexo y el se ha mostrado sincero con este tema, al igual que ella.

“El tigre no es tan tigre, está domado el tigre” decía él con toda su simpatía. Rute por su parte ha entendido esa forma de pensar, puesto que ella también considera que el sexo a su edad ya no es lo más importante. Al final Rute le ha dicho que no a Rafa, pero ambos parece que han forjado una bonita amistad.