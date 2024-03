Un soltero de 'First Dates' sentencia con esta frase sus gustos sexuales: "Los negros la tienen más grande"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Hoy han ido al programa a conocerse Alberto y Jesús. Ambos vienen de Barcelona y se han gustado nada más verse. Pero antes de conocerse Alberto ha expresado sus preferencias sexuales con una frase muy llamativa. "Prefiero la carne en todos los sentidos", decía riéndose.

Además, el soltero contaba abiertamente sus preferencia en cuanto a hombres. Y es que Alberto parece que tiene una obsesión por los latinos y los negros. Aunque no le imporatía si su pareja fuera de Cataluña.

"Los negros la tienen más grande", decía al comentar por qué le gustaban las persons negras. Durante la cita todo ha ido bien hasta que Alberto ha comentado que vivía con su exnovio y su nueva pareja.

"A mi me cuesta asimilar que viva con su ex", ha dicho Alberto. Pero la cita ha seguido con normalidad y sin más contratiempos. Ambos han compartido sus experiencias con la pérdida de peso y con el valor de la autoestima para poder crecer como persona.

Después de un baile y un beso muy intenso los jóvenes han decidido seguir conociéndose porque han estado muy bien juntos y han compaginado muy bien.