Soltero de First Dates sentencia a su cita nada más verla: "Es muy choni"

A Juanma no le ha gustado nada la forma de vestir de su cita, Pilar "Pilaruca" Los dos treintañeros han tenido una velada que no ha pasado de lo cordial

Juanma y Pilar no han tenido una velada lo que se dice modélica. Los dos solteros no se han gustado nada más verse, al contrario, muy pronto han encontrado serias diferencias de pensamiento y de moda. Quien ha abierto la veda ha sido Juanma, malagueño de 32 años, que en cuanto ha visto a su cita, Pilar, ha sentido que no le gustaba nada. No porque ella no fuera atractiva, sino porque no le gustaba su forma de vestir.

"No me ha gustado nada, ni físicamente ni cómo viste. Su forma de vestir es muy choni y yo quiero una mujer elegante y fina... acorde a cómo soy yo" ha declarado el soltero sin ni si quiera haber hablado todavía con ella. Aún así los dos han decidido ir a sentarse en la mesa. Allí Pilar ha descubierto la verdad sobre su soltero: “Él cree que no lo es… pero es celoso, posesivo y machista” ha comentado a cámara.

Al final los dos han coincidido en que no quería seguir conociéndose fuera del restaurante en una segunda cita. Los solteros se han vuelto por donde habían venido.