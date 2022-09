Soltero de First Dates intenta salir corriendo para no estar con su cita

Javier ha quedado horrorizado después de ver a Patricia entrar en el restaurante No le ha gustado nada que tenga tatuada la cara, "a lo mejor soy muy exigente" ha comentado

Javier y Patricia han tenido una cita en First Dates cuanto menos movida. Patricia se ha definido como una persona complicada de enamorar, pero es indudable que su cita le ha gustado mucho. No obstante, su soltero, Javier, no ha sentido lo mismo por ella.

Es más él quería tener la más mínima excusa para salir corriendo de allí. ¿Qué es lo que no le ha gustado de ella? Varias cosas. La verdad es que Patricia era una chica normal y corriente, pero a él no le ha gustado que llevara el rostro tatuado.

Según ha continuado hablando Patricia era una mujer risueña pero de carácter y personalidad muy fuerte. En el amor ha tenido cuatro relaciones y buscaba, por supuesto, una persona que compartiera sus gustos y que no tenga celos. Javier en cambio llevaba desde los 18 practicando deporte y ha trabajado en Londres y Nueva York. Es curioso que se quejara de los tatuajes cuando él mismo tenía varios en los brazos.

El momento se ha vuelto incómodo cuando Javier ha estado haciendo bromas de “Si quieres me voy” porque realmente quería irse. Al final en la decisión ella ha decidido que le gustaba, pero él le ha dado calabazas. Además desde el primer momento quería hacerlo.