Soltero de First Dates recibe a su cita al ritmo de “Salamanca tierra mía”

Conchi y José Manuel han disfrutado de una cita hablando de sexo y bailoteo Él ha quedado prendado de ella, pero Conchi no ha satisfecho sus deseos con José Manuel

José Manuel es un soltero de 76 años dedicado a la venta ambulante. Cansado de estar solo ha decidido ir a First Dates en busca del amor y de una mujer con la que compartir su etapa final de la vida antes de que “Dios se lo lleve”. El mismo ha sacado toda la artillería para encandilar a su cita cuando entrara por la puerta. Conchi, la soltera que el programa ha seleccionado para él, has ido recibida por José Manuel al rimo de “Salamanca tierra mía” y con un ramo de flores.

A Carlos Sobera el soltero le ha contado cual es ahora mismo su situación sentimental. Lleva una década solo y asegura que todavía funciona bien en la cama, donde le gusta dormir acompañado. Así mismo dice que no busca una princesa, ya que “me conformo con que esté limpita”. Sin embargo, ya dentro de la cita, Conchi ha empezado a descubrir que José Manuel no le gustaba nada. Es más, ha comentado que no tenía nada de picarón ni de sexual.

Al final de la cena ambos han bailado una rumbita, pero ella no ha quedado nada satisfecha. En el reservado con la decisión final en la mano le ha dado calabazas, José Manuel se ha vuelto por donde ha venido.