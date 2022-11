El soltero de First Dates que quiere salir corriendo al ver a su cita choni

Kevin y Saray han tenido una cita turbulenta, él ha querido irse corriendo cuanto antes La velada ha sido cordial, pero no tenían nada en común el uno con el otro

La cita de Kevin con Saray no ha salido nada bien. Los dos solteros no se han gustado y es que ambos tenían modos de ver la vida totalmente diferentes. Kevin es un chico soltero que siente pasión por la moda, en cambio Saray era una chica que le encantaba vestir choni, algo que llevaba con orgullo sin importarle nada lo que la gente piense de ella. “Me gusta llamar la atención, marcar la diferencia” decía con la cabeza bien alta.

Cuando los dos se han visto y se han sentado a cenar, Kevin ya quería salir corriendo, sin embargo la cita ha sido cordial. Los dos han hecho un esfuerzo por conocerse algo mejor y disfrutar de la velada. En el amor Saray ha tenido una relación seria de año y medio y fue muy tóxica. Así mismo se consideraba una persona “celosa por naturaleza”, ella lo ha resumido con un “lo mío es mío”.

Kevin, siendo apasionado de la moda –o eso decía él– ha tenido todo el rato la sensación de que Saray no era para él. No quería estar con alguien que se guarda el dinero en las tetas y que se limpia con la mano en vez de con la servilleta. Así mismo lo decisivo ha sido su forma de vestir. Al final, tras el reservado ambos han decidido que no querían seguir conociéndose.