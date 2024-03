Un soltero de 'First Dates' se queda en shock tras saber quién es su cita: "No me lo esperaba"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Pili (33 años) y Antonio (40). Esta no ha sido una cita como las de siempre, y es que la soltera ha pedido al chico con quien quiere compartir una cena: "Antonio es un chico de Sevilla y le conocí por una aplicación de cantar (...) Creo que le gusto, hay rollito entre nosotros, pero a veces creo que no, no lo tengo claro".

La mujer ha explicado que él se había apuntado a 'First Dates', y ella, decidida se apuntó: "Para que conozca a otra, que me conozca a mí". A Toni le han puesto una grabación de la voz de Pili cantando, y él se ha sorprendido: "¿Es ella? Del tirón la he reconocido. Me he quedado en shock, no me lo esperaba".

Ambos han asegurado que tenían las expectativas muy altas el uno del otro, y que los dos las han superado con creces. "Me he impresionado cuando te he visto, ese traje es precioso. Me ha encantado, está tremenda y preciosa", ha declarado el chico.

Durante la cita se han ido conociendo, y en la decisión final, ambos comensales han asegurado que quieren tener un segundo encuentro juntos porque se lo han pasado muy bien y se han quedado con ganas de seguir conociéndose.