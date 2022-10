Soltero de First Dates se queda embobado con los pechos de su cita

Raúl y Raysa han tenido una cita muy especial y también picante dentro de First Dates Los dos solteros se han gustado tanto que no han dudado en decirse "sí" a otra cita

Raúl ha comentado nada más llegar a First Dates que estaba buscado a una persona que le robara el corazón. Parece que ha tenido suerte, ya que a su encuentro ha ido Raysa, una mujer muy atractiva e inteligente. Cuando ambos se han visto frente a frente el soltero no ha podido dejar de mirar “sus cocos”. Con un metro ochenta y bastante musculado, Raúl ha sido el prototipo de Raysa, de origen latino.

Una vez sentados en la mesa la verdad es que la temperatura no ha dejado de subir. El soltero tenía claro que quería a su lado a una chica con cuerpo de gimnasio “tipo modelo o stripper”. Raysa concordaba con sus peticiones, no solo eso, además se había hecho la cirugía estética “El pecho, un poquito de lipo, labios, pero muy poquito, me gusta todo muy natural” ha dicho ella sin esconderse.

Al final en el reservado la pasión se ha levantado, aunque ella ha cortado un poco las intenciones de Raúl. Él la ha calificado de “estrecha y sosa”, sin embargo, estaba tan encantado con lo que estaba viendo que al final ha querido seguir con una segunda cita. Raysa también ha quedado encantada así que también quería seguir conociendo a su soltero. ¡Que viva el amor!