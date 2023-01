Este soltero de First Dates no tiene pelos en la lengua ¿o sí?: "Me gusta comerme todo"

Jesús y Andy han tenido una bonita cita en First Dates que no ha pasado de lo cordial Andy era muy echado para delante y ha confesado que hace "turismo sexual"

Jesús y Andy eran dos chicos solteros que han tenido una cita en First Dates que no ha pasado de ser meramente cordial. Tanto Jesús como Andy no han hecho saltarse mutuamente la chispa del amor y al final han decidido irse cada uno por su lado sin mirar atrás. Aunque es verdad que han asegurado que se lo habían pasado muy bien dentro del programa de citas más conocido de televisión.

La verdad es que la cita entre ambos ha sido amena. Una vez han aceptado sentarse en la mesa han empezado a conocerse y mejor. Tanto Jesús como Andy tenían muchas diferencias en cuanto a gustos y forma de ser. Jesús era muy tímido y vergonzoso, Andy era muy echado para delante y no se ha cortado en hablar de sexo o el mundo Drag donde trabaja.

En cuanto al tema del sexo, a Jesús no le gusta el mundo de lo Drag, pero no pasaría nada porque su pareja se dedicará a ello. Andy por el contrario era un chico más liberal y que le encaba hacer “turismo sexual” para “comérselo todo”. Según contaba, era bisexual y había encadenado parejas a lo largo de los últimos años. Al final los dos no han notado la chispa, ni si quiera bailando al ritmo de Rosalía.