Un soltero de First Dates tiene que parar su cita por una inesperada llamada

David y Juancar han tenido una bonita cita dentro de First Dates, pero ha pasado algo inesperado A David le ha llamado en mitad de la grabación del programa

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

David, chico de 19 años, ha ido a First Dates en busca de una persona especial. Él es alguien con mucha personalidad y a la que no le importa mostrarse tal cual es: “Ser lista es un coñazo… a mí déjame ser tonta, divertida y guapa” comentaba cuando se estaba presentando a cámara antes de empezar en la cita.

Dentro del restaurante, y después de charlar con Carlos Sobera, ha tenido un encuentro con Juancar, de 21 años. Ambos han tenido algo en común y es que Juancar es estudiante de diseño de moda y él era estudiante de bellas artes.

Juancar se ha definido como una persona romántica y detallista, así mismo buscaba a alguien que tuviera las ideas claras, que fuera ambicioso y sobre todo alguien con el que poder divertirse. Sentados a la mesa los dos han podido hablar de diversos temas como el poliamor y del tipo de relación que buscaban.

En un momento dado, grabando los totales de First Dates, David ha recibido una llamada de su madre que no esperaba. “No sabe que estoy aquí”. Al cogérselo le ha soltado una mentira piadosa que ya es historia del programa: “Estoy en casa de Estela ¿por? No estaba apagado, es que se está cayendo todo el rato la línea” Decía él.