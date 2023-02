Soltero de First Dates se harta de su cita y se va a ligar con Matías

Carmelo y Luis no han tenido lo que se dice una buena cita en First Dates Ambos no solo no se han gustado, sino que ha sido un desastre absoluto

Carmelo y Luis eran dos solteros que han ido a First Dates en busca de cosas muy diferentes. Los dos querían a un hombre en su vida, pero ¿qué clase de hombre? Esta era la pregunta del millón. Y es que aunque ambos han estado de acuerdo en cenar juntos no han sentido ni una chispina de nada para ver si podían estar en sintonía. Lo cierto es que ha sido un desastre de velada, ellos mismos lo sabían y han querido levantarse de la silla y salir corriendo.

La verdad es que no ha habido ninguna razón para que las cosas no hayan ido bien. Eran dos solteros atractivos y cordiales, pero parece que lo que han visto el uno en el otro no les ha gustado nada. En cierto momento de la velada incluso Carmelo se ha levantado de la silla para ir a buscar el dinero en su chaqueta y se ha puesto a ligar con Matías, el barman de First Dates. La desvergoncería llevada a la enésima potencia.

Después de esto estaba claro que no habría una segunda cita ni como interesados en el amor ni tampoco por amistad. Así que con las calabazas a cuestas cada uno se ha ido por donde ha venido. ¡Otra vez será!