Soltero de First Dates se hace el gallego para que su cita no le de calabazas

Elvira y Enrique han tenido una cita cordial dentro de First Dates, pero estaba condenada Ella no ha quedado nada satisfecha con lo que ha visto

Enrique ha ido a First Dates con mucha energía y con ganas de encontrar a una mujer que esté dispuesta a seguirle el ritmo. No obstante, allí se ha encontrado con Elvira, una mujer soltera que no ha quedado contenta con lo que ha visto. Pese a eso, ambos han decidido cenar juntos y pasar una bonita velada. Enrique se consideraba “buena gente y muy amigo de mis amigos, que suena muy bien y es todo mentira” decía.

Según ha continuado contando, cada día se viste como si fuera a encontrar el amor de su vida, además “me digo: que guapo soy y qué culito tengo”. Al ver a Elvira este ha quedado muy contento, pero la verdad es que no ha sido algo recíproco. Elvira ha hablado de sus experiencias pasadas donde ha confesado que había quedado con varios hombres por redes sociales. “Uno era un mentiroso y el otro solo quería sexo”. Este último tema le ha irritado, porque decía que hoy día es más rápido tener sexo que “tomarse un gin tonic”.

Aunque la velada no ha sido terrible, cuando ha llegado la decisión final él ya se esperaba las calabazas, pero se ha hecho el gallego para no recibir la noticia. Por supuesto, así ha sido.