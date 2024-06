Un soltero de 'First Dates' explota contra su cita: "La gracia ya está"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Esta noche 'First Dates' ha juntado a cenar a Carolina (25 años) y Miguel Ángel (25). La soltera ha explicado que quiere una persona con "vidilla". Al conocer a Miguel Ángel o Mángel, como prefiere que le llamen no ha tenido muy buena impresión.

Aunque accedió a conocerlo, lo primero que admitió fuera de cámaras era que no le hacían justicia el tipo de gafas de vista que llevaba puestas, y de hecho llegó a proponerle que se las quitara para ver si podía atraerle algo sin ellas.

Una vez confirmó que ni sin gafas era su tipo, el culturista se dejó llevar y sí se mostró motivado por conocerla. Durante la cita, se han ido conociendo, pero a la soltera no le ha gustado de primeras, y tampoco lo que ha ido descubriendo: "Es muy majo, pero muy soso (...) Es que no hay por donde cogerlo".

No fue hasta casi la hora del postre cuando la soltera se mostró un tanto vacilona con su cita, aprovechando el juego de preguntas que les tenía preparado el programa para terminar de saber cosas del uno y del otro.

Hablando sobre la equitación, el soltero ha comentado que le vienen dobles sentidos a la cabeza, a lo que ella no sabía a que se refería: "Te gusta hacerte la tonta (...) Igual es así, pero yo creo que se estaba haciendo la tonta".

Carolina ha llamado en varias ocasiones Armando a su cita, hasta que ha llegado un punto que el comensal se ha enfadado: "No soy Armando, no me toques los coj****. Deja de llamarme por un nombre que no tengo (...) Si ya te he dicho varias veces que Armando no, la gracia ya está".

En la decisión final, Miguel Ángel ha asegurado querer una segunda cita con Carolina, mientras que ella ha explicado que no quiere un segundo encuentro. "Una pena", ha dicho el soltero.