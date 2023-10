Un soltero de 'First Dates' explica su experiencia con la araña más venenosa de España

El programa ha juntado a Sara y Gabriel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Gabriel (33 años) y Sara (30). El soltero ha asegurado que algunos aseguran que es el doble de Nicky Jam o Rauw Alejandro: "Me comparan con muchos cantantes de la industria del tema reggaetón. Yo no me veo parecido pero bueno". Además, ha explicado que tiene un alto cargo en un chiringuito en Ibiza. "Nicky Jam hizo un par de conciertos en Ibiza y me etiquetaba la peña".

La comensal ha explicado que fue a Colombia a operarse porque "en España están muy caras las cirugías y ahí me hicieron el pack de 3 en 1. Me operé las tetas, la nariz, la lipo, me hice de todo y tan contenta. Ahora una nueva Sara".

Durante la cita se han ido conociendo, y en un momento dado, Gabriel le ha explicado que le picó una araña ibicenca: "Se llama la violinista del mediterráneo. Está catalogada como la más venenosa de España y me cayó en el brazo. Cuando fui al hospital me pincharon tres veces y el dolor no se iba".

En la decisión final ambos han comentado que tendrían un segundo encuentro juntos, ya que han visto que han conectado y se han quedado con ganas de conocerse más.