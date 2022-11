Soltero de First Dates se entera de que su cita ha escrito un libro y aprovecha para preguntar: "¿Es muy largo?"

"¿Es muy largo?" le ha preguntado el soltero con toda sinceridad a su cita en el restaurante Julieta y Aday no se han entendido nada bien durante la velada

Julieta y Aday son una pareja de solteros que han tenido una cita en First Dates donde han conectado poco. Julieta es escritora y ya ha publicado su primer libro, además, por el nombre que tiene ha sido clara cuando ha dicho que ha ido al programa a buscar a su Romeo porque “creen en los cuentos de hadas”. Su cita, Aday ha declarado que era fan de la literatura, pero lo cierto es que en toda la velada no se le ha notado mucho que fuera un apasionado del tema.

No obstante, él se ha definido como un tipo cariñoso y detallista, Julieta es cierto que ha sentido desde el primer momento que el chaval era al menos simpático. Poco a poco, ya sentados en la mesa se han ido conociendo. Ella ha comentado que es rumana, pero vive en Móstoles. Así mismo ha contado que le encanta el mundo de la repostería.

Aday ha contando por donde sale de fiesta, diciéndole a Julieta que le gusta salir por Nuevos Ministerios y la zona de Argüelles, dos sitios que a ella no le gustan nada. “Las últimas veces que he salido por ahí, me he vuelto a casa llorando. Está lleno de cayetanitos y a mí no me gusta nada” decía la joven. En la parte final el chico ha querido saber el nombre del libro que ha escrito, cuando ella se lo iba a dar él ha preguntado abruptamente “¿Es muy largo?”. Ahí ha quedado claro que no se lo iba a leer ni le interesaba el tema. Ambos han decido irse por donde habían venido, sobre todo Julieta.