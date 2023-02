Soltero de First Dates se emociona al recordar un problema médico que tuvo en el pasado

Manuel ha confesado que estuvo tres días en coma, "estuve muerto" ha dicho Llevaba 35 años casado y se divorció de su mujer hace apenas un año

Manuel es un soltero ya entrado en edad que ha llegado a First Dates haciendo muchas bromas. Según contaba, cuando le veían con su mujer la gente decía "menudo pollón debe tener", pero cuando le veían en la playa nudista comentaban "pues a lo mejor es porque es millonario". Entre estas risas ha entrado y se ha presentado ante el mítico Carlos Sobera, quien le ha recibido con una gran sonrisa.

Manuel era un soltero que se había separado el año pasado después de 35 años de matrimonio con su pareja. En First Dates ha tenido una cita con Charo, una mujer que ha dado mucho juego, pero con la que no ha acabado de conectar, al menos ella. Charo ha visto y percibido que su soltero no había superado bien lo del divorcio, ya que en varios momentos se ha emocionado cuando estaban cenando.

Entre las cosas más duras que ha contado era que había estado "muerto" (en coma) durante tres días por un problema en un riñón. Pero ahora ya estaba recuperado y sin medicación alguna. En la decisión final Charo le ha dado calabazas con delicadeza, y él se ha quedado con las ganas de más.