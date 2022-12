Soltero de First Dates se emociona al recordar a su esposa: “Fueron 32 años de amor tremendo”

Sonia y José han tenido una magnífica velada dentro de First Dates José, viudo desde hace tres años, ha protagonizado un emotivo momento recordando a su esposa

Sonia y José han tenido una bonita velada dentro de First Dates, y entre ambos ha surgido más que palabras. Sonía tiene 55 años y lleva más de siete sola. Es una mujer que no se fija en el físico y estaba buscando a alguien con quien compartir buenos momento. Allí ha encontrado a José, un soltero que quiere rehacer su vida después de llevar más de tres años viudo. La verdad es que José tiene muchas ganas de enamorarse, no obstante eso no evita que se acuerde siempre de su esposa.

Como ha contado a Carlos Sobera en la entrada del restaurante, estuvo casado con ella más de 32 años. “Fue un palo porque fue muy rápido, en tres semanas” explicó el comensal. “Fueron 32 años de amor tremendo. Tres días antes de morir mi mujer me dijo que no me quedara solo y que bajaría a llamarme la atención si lo hacía”. Como conclusión afirmaba que “He sido un afortunado”.

Sin embargo, como ha dejado claro “no estaba buscando una sustituta”, sino una mujer que de verdad le enamorara. Y bueno, parece que entre él y Sonia ha habido mucho feeling, ya que los dos han decidido irse juntos acabada la cena.