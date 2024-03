Un soltero en 'First Dates' emociona a los espectadores al hablar de su enfermedad "Le comenté al médico que en un año volvería cuidado"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Natalia y Francisco. El soltero pedía a una mujer sencilla pero que le gustara el deporte, sobretodo el ciclismo. Natalia entraba con muy buen pie en la cita y respondía alegre que el deporte que practicaba era el ciclismo.

Este punto en común ha hecho que la pareja comience a hablar de manera larga y tendida sobre sus vidas, gustos y aficiones. Natalia decía que ella comenzó en el deporte del ciclismo gracias a su expareja que los llevaba a hacer diferentes rutas.

Por su parte Francisco ha comentado que no solo hace ciclismo, sino que también enseña a cómo hacerlo de la mejor manera. Además, comentaba que participaba en numerosas carreras que recaudan dinero para diferentes tipos de enfermedades oncológicas como el cáncer de colón.

Al llegar a este punto el soltero ha hecho saltar la lágrima de los espectadores del programa al contar que el tuvo una enfermedad grave pero que logró superar gracias al deporte y como no, gracias a la cirujana de su hospital de Barcelona. "Le comenté al médico que en un año volvería curado", comentaba orgulloso.

Al final de la cita, Francisco ha querido seguir conociendo a Natalia de manera amorosa pero Natalia ha decidido que como pareja le ha faltado algo más, pero para salir en bici y seguir conociéndose como amigos no tendría ningún problema.