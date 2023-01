Soltero de First Dates se echa a llorar tras saber que es correspondido por su cita

Roberto y Javier han tenido una cita que solo puede calificarse de espectacular dentro de Firts Dates Los dos solteros eran amigos y compañeros de trabajo, y se han gustado mucho

First Dates es un programa especializado en reunir a gente desconocida que puede tener posibilidad de encontrar en el otro a una persona especial con la que compartir su vida. No obstante, el programa también es utilizado a veces para juntar a personas que ya se conocen de antes y que no se atreven a dar el paso adelante de sentarse a hablar las cosas y sobre todo de lo que sienten. Un caso parecido es el de Javier y Roberto, dos amigos y conocidos que trabajan en la misma empresa. Los dos se han reunido en First Dates con gran sorpresa.

La verdad es que Javier estaba por su parte encantado. En el amor no había tenido mucha suerte, ya que dos de sus anteriores parejas habían fallecido por cáncer. Algo que emocionalmente lo había destrozado. Por su parte Roberto era un chico que buscaba a una "persone" como concepto para compartir buenos momentos. Le daba igual si era chico o chica. Ambos amigos se han conocido más íntimamente. Al final Roberto ha acabado reconociendo a Javier que le atraía físicamente.

Esta confesión ha sido el punto culmen de la velada, ya que Javier se ha echado a llorar. Después de darse varios picos ambos estaban seguros de que querían continuar con una segunda cita fuera del programa.