El soltero de First Dates que duerme sobre las cenizas de su propia familia

Antonio y Paula han tenido una cita terroríficamente cordial, pero que no ha acabado bien Él ha sentido cosas, pero ella estaba en otra sintonía totalmente distinta

En el día de ayer todos los participantes de First Dates fueron al restaurante disfrazados de algo. Una de la pareja de solteros que fue eran Antonio y Paula. Él vino vestido de “Padre Karras”, el mítico personaje de la película de El Exorcista, ella al contrario vino de “novia de Frankestein”. Los dos la verdad es que han tenido una cita espeluznante y llena de confesiones personales.

Antonio, de 53 años, es director de cine y ha llevado la voz cantante en todo momento de la velada. Entre las confesiones que ha hecho, aprovechando el día que era, ha comentado que duerme sobre las cenizas de sus familiares. A pesar del mal rollo, lo cierto es que parecía una bonita tradición personal, pues el Día de todos los Santos los sacaba a la terraza para que les diera el aire y así sentirse acompañado.

Por otro lado, ella ha comentado que “veía muertos”, algo que él por supuesto no ha creído. Al final de la cita, tras el reservado, él quería seguir conociendo a Paula, pero ella ha decidido darle calabazas. Siendo Halloween no sabemos si era un cumplido o no, pero él se ha ido solo a su casa.