Un soltero de 'First Dates' deja perpleja a su pareja: "Lo que diga mi mamá"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Celia, 24 años y a Jair, 30 años. Celia ni estudia ni trabaja y Jair es un fanático de Star Wars y de Spider-Man.

La cita pasaba y Celia ha dicho que no quería sacar los temas prohibidos, pero al final los ha mencionado y han hablado sobre ellos, eran política y religión.

En cuanto a sus creencias, Jair le ha salido su vena rojiblanca y ha dicho que "en cuanto a religión, el Atleti, es lo más cercano a la religión", a lo que Celia se ha quedado alucinada y luego en privado ha dicho "que me digas que tu religión es el Atleti, ¿por qué?", decía lamentándose.

Respecto a la política, el soltero ha asegurado que su familia tradicionalmente ha sido de izquierdas y que ahora mismo es lo que diga su mamá. Celia no se lo podía creer y en privado ha dicho delante de las cámaras que Jai tiene que despertar y que "una opinión tiene que tener". En cuanto a ella, es agnóstica y en cuanto a la política se considera "bastante de izquierdas".

Lo que terminó de convencer a Celia de hacerle la cruz fue cuando le preguntó por su sexualidad: "Lo aprendí en el trabajo, soy hombre heterocisbásico". Si bien él sí que quería una segunda cita, ella se negó y le rechazó educadamente diciendo que buscaba a alguien más activo.