El soltero de First Dates que da mucho de qué hablar: "Le gusto a ella y a toda España"

Saxa ha encandilado a Susy desde el primer momento que le ha visto Al final el chico le ha dado calabazas, pero ella ha podido tocar lo que mostraba él

First Dates es un lugar para encontrar el amor, sí. Pero también es un lugar para ir a lucir. Este ha sido el caso de Saxa, un soltero que ha ido al restaurante para encontrar una mujer que le cuide y sobre todo que le robe el corazón. A su velada ha ido Susy, una chica que se ha vuelto loca nada más verle, es más, ha sentido de primeras que era su hombre ideal.

Ambos han descubierto que les encantaba practicar deporte y que lo hacía para sentirse bien y cuidarse. No lo hacía para ligar ha querido puntualizar. Además de esto, Susy ha comentado que le gustaba salir mucho. Saxa en esto también ha sido claro, él no va a ningún sitio sin su chica de la mano, además ha declarado que “Soy muy fiel aunque no lo parezca”. Por otro lado en temas de sexo se han dicho que él es “muy activo, dominante y me gustan sumisas”.

Al final de la cita en la decisión final, Susy ha querido seguir en una segunda velada pero él ha comentado que no era su tipo y que además vivía muy lejos. Al menos Susy le ha podido ver y tocar los duros abdominales que tenía Saxa. “Le gustan a ella y a toda España” ha comentado a cámara.