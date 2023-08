Un soltero de 'First Dates' se ve entre las cuerdas tras una pregunta de su cita

El programa ha juntado a Celia y Lautaro El formato se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Lautaro (35 años) y Celia (36). La primera impresión del comensal ha sido muy buena: "Súper guapa, cuerpazo y tiene un porte súper elegante". Además, ambos han tenido una buena conexión desde el primer momento y han sabido que no les iba a faltar conversación.

Durante la cena se han ido conociendo y han visto que han coincidido en muchos aspectos y que tienen los mismos planes de futuro. Celia ha asegurado que no le "gustan los chicos que están en la cama hasta las diez u once de la mañana rascándose la tripa porque me parece una pérdida de tiempo", y ha querido saber si a su cita le gusta madrugar.

Tras la pregunta, Lautaro se ha visto entre las cuerdas: "¿Madrugar súper temprano? Si es en viajes, me encanta levantarme temprano para salir a conocer lo más que se pueda, me encanta", ha respondido el comensal.

La soltera ha confesado que le encanta madrugar porque está "súper mega ultra activa", y ha aceptado la respuesta de su cita, aunque no es la ideal: "Al menos ha intentado decirme que sí si es por algo que merece la pena, entonces vale".

Los solteros han conectado y lo han dejado claro a lo largo de la cita. En la decisión final ambos han asegurado que tendrían un segundo encuentro juntos porque se han gustado y han sentido mucho feeling.